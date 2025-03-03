Tecavüz sahneleriyle tepki çeken Piyasa dizisi çalıntı mı?
Tecavüz sahneleriyle tepki çeken Piyasa dizisi şimdi de davalık oldu. Yönetmen Meryem Beyza Er, Piyasa dizisine intihal davası açtığını duyurdu.
Kaynak: DHA
'Rüzgargülü' ve ‘Zevcat’ filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, Kanal D’de ekrana gelen Pastel Film imzalı Piyasa dizisine intihal davası açtığını duyurdu.
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Er, dizinin senaryosunun, Emine Şenlikoğlu’nun ‘İmamın Manken Kızı’ adlı romanından uyarladığını ve senarist Mert Selek’e sunduğu projeyle büyük benzerlik taşıdığını iddia etti.
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Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle Piyasa dizisi arasında çarpıcı benzerlikler fark ettiğini ifade eden Er, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.
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Er, İmamın Manken Kızı ile Piyasa dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini söyledi.
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