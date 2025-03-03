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Tecavüz sahneleriyle tepki çeken Piyasa dizisi çalıntı mı?

Tecavüz sahneleriyle tepki çeken Piyasa dizisi şimdi de davalık oldu. Yönetmen Meryem Beyza Er, Piyasa dizisine intihal davası açtığını duyurdu.

Kaynak: DHA
Tecavüz sahneleriyle tepki çeken Piyasa dizisi çalıntı mı? - Resim: 1

'Rüzgargülü' ve ‘Zevcat’ filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, Kanal D’de ekrana gelen Pastel Film imzalı Piyasa dizisine intihal davası açtığını duyurdu. 

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Tecavüz sahneleriyle tepki çeken Piyasa dizisi çalıntı mı? - Resim: 2

Er, dizinin senaryosunun, Emine Şenlikoğlu’nun ‘İmamın Manken Kızı’ adlı romanından uyarladığını ve senarist Mert Selek’e sunduğu projeyle büyük benzerlik taşıdığını iddia etti.

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Tecavüz sahneleriyle tepki çeken Piyasa dizisi çalıntı mı? - Resim: 3

Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle Piyasa dizisi arasında çarpıcı benzerlikler fark ettiğini ifade eden Er, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

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Tecavüz sahneleriyle tepki çeken Piyasa dizisi çalıntı mı? - Resim: 4

Er, İmamın Manken Kızı ile Piyasa dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini söyledi.

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