Teletabiler Netflix ile geri dönüyor
90'lı yılların popüler yapımlarından biri olan 'Teletabiler' ekranlara geri dönüyor.
Bir dönemin ünlü yapımlarından Teletabiler yani Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po ekranlara dönüyor.
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Diken'in haberine göre Netflix, gelecek aylarda ekrana getireceği çocuklara yönelik programlarla ilgili yaptığı açıklamada, yeni projeleri arasında bir "Teletubbies" (Teletabiler) dizisinin de bulunduğunu duyurdu.
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Dizide dört karakterin, bulundukları dünyayı keşfetmesi işlenecek ve dış ses olarak komedyen/oyuncu Tituss Burgess yer alacak. Dizi, 14 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.
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1997’de ilk kez BBC’de ekrana gelen Teletabiler Türkiye’de de yayınlandı ve dönemin en popüler çocuk yapımlarından biri oldu.
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