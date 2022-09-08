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Teletabiler Netflix ile geri dönüyor

90'lı yılların popüler yapımlarından biri olan 'Teletabiler' ekranlara geri dönüyor.

Teletabiler Netflix ile geri dönüyor - Resim: 1

Bir dönemin ünlü yapımlarından Teletabiler yani Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po ekranlara dönüyor.

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Teletabiler Netflix ile geri dönüyor - Resim: 2

Diken'in haberine göre Netflix, gelecek aylarda ekrana getireceği çocuklara yönelik programlarla ilgili yaptığı açıklamada, yeni projeleri arasında bir "Teletubbies" (Teletabiler) dizisinin de bulunduğunu duyurdu.

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Teletabiler Netflix ile geri dönüyor - Resim: 3

Dizide dört karakterin, bulundukları dünyayı keşfetmesi işlenecek ve dış ses olarak komedyen/oyuncu Tituss Burgess yer alacak. Dizi, 14 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.

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Teletabiler Netflix ile geri dönüyor - Resim: 4

1997’de ilk kez BBC’de ekrana gelen Teletabiler Türkiye’de de yayınlandı ve dönemin en popüler çocuk yapımlarından biri oldu. 

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