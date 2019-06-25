Teletabiler'deki ''güneş bebeğin'' son hali ortaya çıktı
İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Teletabiler'deki güneş bebeğin son hali ortaya çıktı.
1997-2001 yılları arası yayınlanan Teletubbies isimli çocuk programı, bir dönem milyonlarca çocuğun favori TV programıydı.
Teletabiler'de çevreye gülücükler saçan güneş bebek, en az Teletabiler kadar ilgi çeken bir karakterdi. Güneş bebek Jess Smith, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.
Üstelik, henüz 9 aylıkken oynadığı Teletabiler'de birçok çocuğun aklına kazınan Smith, genç bir anne.