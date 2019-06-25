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  3. 25 Haziran 2019 11:58

Teletabiler'deki ''güneş bebeğin'' son hali ortaya çıktı

İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Teletabiler'deki güneş bebeğin son hali ortaya çıktı.

Teletabiler'deki ''güneş bebeğin'' son hali ortaya çıktı

1997-2001 yılları arası yayınlanan Teletubbies isimli çocuk programı, bir dönem milyonlarca çocuğun favori TV programıydı.

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Teletabiler'deki ''güneş bebeğin'' son hali ortaya çıktı

Teletabiler'de çevreye gülücükler saçan güneş bebek, en az Teletabiler kadar ilgi çeken bir karakterdi. Güneş bebek Jess Smith, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

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Teletabiler'deki ''güneş bebeğin'' son hali ortaya çıktı

Üstelik, henüz 9 aylıkken oynadığı Teletabiler'de birçok çocuğun aklına kazınan Smith, genç bir anne.

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Teletabiler'deki ''güneş bebeğin'' son hali ortaya çıktı

Smith'in bir döneme damga vuran Teletabiler'e seçilme öyküsü ise bir hayli ilginç.

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