Televizyon ekranlarının sevilen bir dizisi daha izleyiciye veda ediyor
Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisi, 30. bölümüyle ekranlara veda ediyor.
Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse dizisi 30. bölümüyle final yapıyor.
Kral Kaybederse'nin final bölümünde Halit Ergenç'in hayat verdiği Kenan Baran'ın yeniden hayata tutunması dikkat çekiyor.
Kral Kaybederse'nin final bölümü konusu ise şöyle;
Kenan, Dr. Gülser’in yıllar sonra eline ulaşan günlüğünde kendi hikayesini anlatırken; huzurevindeki sade yaşamında hiç beklemedik bir şekilde yeniden hayata tutunduğunu görürüz.
Mümtaz, Cemil, Recep ve diğer sakinlerle kurduğu dostluk; yıllardır hissetmediği aidiyet duygusunu ona yeniden kazandırır.
Bahçede Saliha ile çalışması, toprağa dokunması ve en önemlisi ise Saliha’nın hasta torunu Vedat’a sahip çıkarak onunla kurduğu bağ, Kenan’ın içindeki karanlığı aydınlatan bir dönüm noktasına dönüşür.
Bu süreçte Kenan, küçük çocuğa umut olmayı kendisi için ikinci şansı olarak görür ve Vedat’ın iyileşmesi için elinden geleni yapmaya karar verir.