Televizyon ekranlarının sevilen bir dizisi daha izleyiciye veda ediyor

Mümtaz, Cemil, Recep ve diğer sakinlerle kurduğu dostluk; yıllardır hissetmediği aidiyet duygusunu ona yeniden kazandırır.

Bahçede Saliha ile çalışması, toprağa dokunması ve en önemlisi ise Saliha’nın hasta torunu Vedat’a sahip çıkarak onunla kurduğu bağ, Kenan’ın içindeki karanlığı aydınlatan bir dönüm noktasına dönüşür.

Bu süreçte Kenan, küçük çocuğa umut olmayı kendisi için ikinci şansı olarak görür ve Vedat’ın iyileşmesi için elinden geleni yapmaya karar verir.