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''Temizlik avcısı'' Kadir Ezildi dünyaevine girdi

Ünlü sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, nişanısı Gamze Türkmen ile dünyaevine girdi.

''Temizlik avcısı'' Kadir Ezildi dünyaevine girdi - Resim: 1

 Temizlik Avcıları, En Hamarat Benim gibi programlarla tanınan Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile nikah masasına oturdu. Nikah için 05.05.2025 tarihini tercih eden çift, sade bir törenle dünyaevine girdi. 

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''Temizlik avcısı'' Kadir Ezildi dünyaevine girdi - Resim: 2

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kadir Ezildi, nikahtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

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''Temizlik avcısı'' Kadir Ezildi dünyaevine girdi - Resim: 3

Gamze Türkmen'in tercih ettiği gelinlik çok beğenildi. 

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''Temizlik avcısı'' Kadir Ezildi dünyaevine girdi - Resim: 4

Sosyal medyada çifte tebrik mesajları yağdı. 

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