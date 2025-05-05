''Temizlik avcısı'' Kadir Ezildi dünyaevine girdi
Ünlü sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, nişanısı Gamze Türkmen ile dünyaevine girdi.
Temizlik Avcıları, En Hamarat Benim gibi programlarla tanınan Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile nikah masasına oturdu. Nikah için 05.05.2025 tarihini tercih eden çift, sade bir törenle dünyaevine girdi.
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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kadir Ezildi, nikahtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Gamze Türkmen'in tercih ettiği gelinlik çok beğenildi.
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Sosyal medyada çifte tebrik mesajları yağdı.
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