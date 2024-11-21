Teoman'dan ''huylu huyundan vazgeçmezmiş'' dedirten itiraf
Bir dönem yaşadığı aşklar ve çapkınlıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Teoman sosyal medyada güzel kızları takip ettiğini açıkladı.
Türk Rock müziğin efsane isimlerinden Teoman yine magazin gündeminin kendisiyle ilgli manşetini kendisi attı.
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90'lı yıllara damgasını vuran yakışıklı şarkıcı Teoman sosyal medyada takip ettiği kadınlarla ilgili yaptığı itirafla "huylu huyundan vazgeçmezmiş" dedirtti.
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Unutulmaz şarkıları ve kendine has üslubuyla her zaman dikkat çekmeyi başaran Teoman bu sefer de sosyal medya platformlarında takip ettiği kızlar ile ilgili dikkat çeken bir açıklama ypatı.
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Teoman, "Instagram'da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum bazen. Ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok." açıklamasında bulundu.
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