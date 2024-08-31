Teoman'ın vokalistiyle samimi halleri olay oldu

O dönem karara tepki gösteren şarkıcı "Albüm çıkalı 3 ay oldu. Duş klibi 1.5 aydır gösteriliyor. Şarkının müstehcen olduğunu anlamaları bu kadar zaman aldıysa, korkmasınlar, çocuklar büyüyene kadar şarkıda neden bahsettiğimi anlamaz" demişti.