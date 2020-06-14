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  3. 14 Haziran 2020 23:05

Tepki gösterdi: İnsanlar aç mı kalsın?

Korona virüs nedeniyle aylardır sahneye çıkmayan müzisyenleri hatırlatan şarkıcı, "Aylardır evlerine 5 lira para götüremeyen müzik emekçileri için Cumhurbaşkanlığımız destek amacıyla bu konserleri düzenledi."

Tepki gösterdi: İnsanlar aç mı kalsın?

"Biz, hangi vicdanla böyle bir durumu siyasete alet edebiliyoruz? Binlerce insan aç mı kalsın istiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. 

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Tepki gösterdi: İnsanlar aç mı kalsın?

Geçtiğimiz haftalarda da ekonomik sıkıntılar çektiği hatta sevgilisi Hande Erçel'in birlikte yaşadıkları evin kirasına ortak  iddialarıyla gündeme gelen Dalkılıç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. 

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Tepki gösterdi: İnsanlar aç mı kalsın?

Şarkıcı, “Arkadaşlar şükürler olsun ki iflas etmedim. Kaldı ki doğru bile olsa insanların hayat arkadaşları birbirlerine destek olabilir. Bu çok doğal. Hande de böyle bir durum yaşasaydım elinden geleni yapardı” demişti. 

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Tepki gösterdi: İnsanlar aç mı kalsın?

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