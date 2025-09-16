Tepkiler ve RTÜK soruşturması sonrası Kızılcık Şerbeti'nden yeni hamle
Show TV'de yeni sezonuyla ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Firaz'ın "yasak aşkı"na dair tepkiler ve şikayetler sonrasında RTÜK soruşturma başlatmıştı. Önce dizinin yapım şirketinden bir açıklama geldi ardından da dizinin yeni bölüm fragmanını tüm platformlardan kaldırıldı.
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, ekranların reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin dördüncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümüne; Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa karakteriyle Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz karakterinin yasak aşkı damga vurdu. Ancak Doğa ile Firaz arasındaki yasak aşkın ifşa olduğu bölüm kısa sürede sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi oldu. X'teki tartışmalar öyle büyüdü ki kullanıcılardan bazıları dizinin yayından kaldırılmasını bile istedi.
Kızılcık Şerbeti'ne yönelik tepkiler ve şikayetlerle ilgili olarka RTÜK harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin aile kurumuna ve milli manevi değerlere zarar verebilecek içeriklere karşı gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurdu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aile ve toplumsal değerlerin öneminin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
Dizinin yapım şirketi Gold Film konuyla ilgili açıklama yayınladı. Yapım şirketi, eleştirileri dikkate alarak gerekli adımları atacağını bildirdi.
İnceleme kararının ardından Kızılcık Şerbeti dizisi bir karar aldı ve yeni bölüm fragmanını tüm platformlardan kaldırdı.