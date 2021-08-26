Tescilli güzel de Arka Sokaklar'a transfer oldu
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a veda eden Merve Oflaz'ın ardından katılacak kadın polis merak konusuydu.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Orhan Oğuz ile Kerem Saka’nın yönettiği fenomen polisiye dizi Arka Sokaklar 16. sezonunda da cuma akşamları Kanal D’de seyirciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
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Duayen sinemacı Türker İnanoğlu’nun kurduğu Erler Film imzalı dizinin ekibinden ayrılan Alp Korkmaz’ın yerine Emre komiser (isim değişebilir) rolüyle başarılı oyuncu Oğuz Peçe kadroya dahil olmuştu.
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Merve Oflaz’ın ayrılığının ardından Arka Sokaklar’a katılacak kadın polis de merak konusuydu. O isim genç yıldız Deniz Çatalbaş oldu.
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Aynı zamanda 2020 Best Model 2.’si olan Çatalbaş’ın son anda değişmezse Aslı Komiser rolünü canlandırması planlanıyor.
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