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  4. Tescilli güzelden herkesi şaşırtan aşk itirafı: Efsane dizinin oyuncusuyla aşk yaşamış!

Tescilli güzel şarkıcı Ayşe Akın'dan herkesi şaşırtan aşk itirafı

2010 yılında Belçika Güzeli seçilen şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, Netfilix'in popüler dizisi Squid Game'in 120 numaralı yıldız oyuncusu Sung Hoon ile aşk yaşadığını itiraf etti.

Tescilli güzel şarkıcı Ayşe Akın'dan herkesi şaşırtan aşk itirafı - Resim: 1

2010 Belçika Güzeli, şarkıcı-oyuncu Ayşe Akın Netflix ekranlarında 3'üncü ve son sezonu yayınlanan ve Netflix'in en çok izlenen yapımı olan Squid Game'de rol alan bir oyuncuyla aşk yaşadığnı itiraf ettri.

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Tescilli güzel şarkıcı Ayşe Akın'dan herkesi şaşırtan aşk itirafı - Resim: 2

Netfilix'in popüler dizisi Squid Game'in 120 numaralı oyuncusu Sung Hoon ile bir dönem aşk yaşadığını açıklayan Ayşe Akın, ilişkilerinin bitmesine rağmen Sung Hoon ile hala görüştüklerini açıkladıl.

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Tescilli güzel şarkıcı Ayşe Akın'dan herkesi şaşırtan aşk itirafı - Resim: 3

MagazinBurada'ya bir röportaj veren Ayşe Akın, "Ben onunla tanıştığımda Squid Game'de oynamıyordu. The Glory diye bir dizide oynuyordu ben onu orada gördüm ve aşık oldum. Şimdi ise arkadaşız dedi.

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Tescilli güzel şarkıcı Ayşe Akın'dan herkesi şaşırtan aşk itirafı - Resim: 4

Ayşe Akın 1,5-2 sene orada yaşadığını ve Korece öğrendiğini de açıkladı.

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