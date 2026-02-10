''Teşhircilik'' suçundan hapis cezası verilen Manifest grubuna belediye başkanından çağrı
İstanbul'da verdikleri konserin ardından haklarında ''teşhircilik'' soruşturması başlatılan ve 3 ay 22'şer gün hapis cezası verilip hükmün açıklanması geri bırakılan Manifest grubuna Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı'ndan gelen davetle gündemde...
İstanbul Beşiktaş’ta konser veren Manifest grubu üyeleri hakkında, konser sırasında sergiledikleri davranışlar nedeniyle 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezasına hükmedilse de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.
Manifest grubu bu sefer farklı bir konuyla yeniden gündemde. Manifest'in üyelerinden Esin Bahat'ın sosyal medyada yayınladığı ve Karadeniz Ereğli'yi anlattığı sunum sosyal medyada dikkat çekti.
Sunumda, Esin Bahat, grup olarak neden ilçede tatil yapmaları gerektiğini anlatırken o anlar için ilçeden bir davet geldi.
