''Teşhircilik'' suçundan yargılanan Manifest grubuna hapis cezası

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin olay tarihinde verdikleri konser esnasında her birinin katıldığı dans şovu gerçekleştirdikleri, suça konu dans figürlerinin toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren, olumsuz etkileyici nitelikte eylem ve hareketler olduğu değerlendirildi. Ayrıca suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediği aktarıldı.