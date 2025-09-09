Teşhircilikle suçlanıyorlardı... Manifest soruşturmasında karar çıktı
Manifest grubuna yönelik başlatılan soruşturmada, grup üyeleri adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.
MANİFEST ÜYELERİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
Edep, iffet, ar ve haya duyguları ile edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici eylem ve hareketlerde bulundukları iddiasıyla 6 grup üyesi ile konsere katılıp bir bölümünde sahneye çıkan 1 kişi olmak üzere toplamda 7 kişi adliyeye getirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Manifest grubu üyesi 6 genç kadın savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldılar.
MANİFEST GRUBUNDAN AÇIKLAMA
Karar sonrası Manifest grubundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli Kamuoyuna,
6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz.
Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz. Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak. oluşan durumun en çok bizi üzdü.
Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz.
Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır.
Destekleriniz için teşekkür ederiz.
Umut ediyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz.
Sizi seviyoruz,
Manifest"