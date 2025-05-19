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Teşkilat dizisinde bomba ayrılık iddiası

TRT'nin sevilen dizisi Teşiklat'ın başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın diziden ayrılacağı iddia edildi.

Teşkilat dizisinde bomba ayrılık iddiası - Resim: 1

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde bir ayrılık daha yaşanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. 

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Teşkilat dizisinde bomba ayrılık iddiası - Resim: 2

Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi başarılı isimlerin rol aldığı Teşkilat dizisi pazar akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. 

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Teşkilat dizisinde bomba ayrılık iddiası - Resim: 3

Aybüke Pusat'ın ayrılığının ardından başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın da diziye veda edeceği öne sürüldü. 

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Teşkilat dizisinde bomba ayrılık iddiası - Resim: 4

144. bölüm sonrası Sarıtaş’ın kadrodan ayrılacağı iddiası konuşulurken ayrılık iddialarına ilişkin bir açıklama gelmedi.

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