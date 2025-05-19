Teşkilat dizisinde bomba ayrılık iddiası
TRT'nin sevilen dizisi Teşiklat'ın başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın diziden ayrılacağı iddia edildi.
TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde bir ayrılık daha yaşanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
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Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi başarılı isimlerin rol aldığı Teşkilat dizisi pazar akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
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Aybüke Pusat'ın ayrılığının ardından başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın da diziye veda edeceği öne sürüldü.
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144. bölüm sonrası Sarıtaş’ın kadrodan ayrılacağı iddiası konuşulurken ayrılık iddialarına ilişkin bir açıklama gelmedi.
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