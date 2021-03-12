Teşkilat dizisinde bomba sahne! Çoğu kişi bu detayı fark edemedi
TRT 1’in iddialı projesi Teşkilat dizisi geçtiğimiz Pazar akşamı izleyicinin karşısına çıktı. Sosyal medyada da gündem olan Teşkilat dizisindeki bir ayrıntıyı ise çoğu kişi fark edemedi.
Uzun zamandır merakla beklenen Teşkilat dizisi geçtiğimiz Pazar akşamı izleyicinin karşısına çıktı.
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TRT 1 ekranlarının iddialı projesi Teşkilat yayınlandığı ilk bölümüyle en yakın rakipleri Kefaret, Arıza, Hercai ve Menajerimi Ara dizilerine büyük bir fark atarak reyting sıralamasında da ilk sıraya yerleşti.
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Her anı soluksuz takip edilen Teşkilat dizisi ekran başındakilerin büyük beğenisini kazandı.
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Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu ve Nihat Altınkaya gibi usta oyuncular yer alıyor.
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