Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu...
TRT 1’in Pazar akşamlarına damga vuran ve soluk soluğa izlenen dizisi Teşkilat'ta bu hafta da heyecan dorukta...
Reytinglerin zirvesinden inmeyen “Teşkilat”ın yeni bölümünde; ekip, Fadi’nin oğluna ulaşmak için Paris’e uçuyor…
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Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım’ın ortadan kaldırılmasını ister.
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Fadi’nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren’e Kasım’ı bulması talimatını verir.
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Bu sırada ekip Fadi’ye ulaşmak için hummalı bir çalışma içerisindedir.
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