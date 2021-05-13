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  4. Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu... Yeni bölümün fragmanı geldi

Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu...

TRT 1’in Pazar akşamlarına damga vuran ve soluk soluğa izlenen dizisi Teşkilat'ta bu hafta da heyecan dorukta...

Reytinglerin zirvesinden inmeyen “Teşkilat”ın yeni bölümünde; ekip, Fadi’nin oğluna ulaşmak için Paris’e uçuyor…

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Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım’ın ortadan kaldırılmasını ister.

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Fadi’nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren’e Kasım’ı bulması talimatını verir.

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Bu sırada ekip Fadi’ye ulaşmak için hummalı bir çalışma içerisindedir.

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