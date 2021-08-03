Teşkilat dizisine iki bomba transfer
TRT1 ekranlarının iddialı dizisi Teşkilat yeni sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda dizinin kadrosuna iki isim daha katılıyor.
TRT 1’in iddialı dizi projeleri arasında yer alan Teşkilat dizisi çoğu zaman ilgiyle takip edildi ve reyting yarışlarında ipi göğüsledi.
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Geçtiğimiz sezon Salı akşamları TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiren Teşkilat yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.
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Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Ezgi Eyüboğlu ve Atılay Uluışık gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
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Teşkilat dizisinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatı da işleniyor.
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