Teşkilat'ın Neslihan'ı Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı

Pürüzsüz bir cilde sahip olan Pusat, "Cildim çok kuru olduğu için kendimi bildim bileli nemlendirici krem kullanırım. Çocukluktan gelen bir alışkanlık." dedi. "Yüz ve boyun bölgesini derinlemesine temizledikten sonra limon suyu sürüp kurumasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.