Teşkilat'ın Neslihan'ı Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı
TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren oyuncu Aybüke Pusat, güzellik sırrını açıkladı.
Oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlülerden biri. Güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat, 2014 Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra kariyerine oyuncu olarak devam etti. Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, güzellik sırrını açıkladı.
Pürüzsüz bir cilde sahip olan Pusat, "Cildim çok kuru olduğu için kendimi bildim bileli nemlendirici krem kullanırım. Çocukluktan gelen bir alışkanlık." dedi. "Yüz ve boyun bölgesini derinlemesine temizledikten sonra limon suyu sürüp kurumasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Oyuncu, bu yöntemin babaannesine ait olduğunu söyledi. Ayrıca güzel oyuncu, soda ve Türk kahvesi karışımının cildini ölü hücrelerden kurtardığını anlattı.
AYBÜKE PUSAT KİMDİR?
25 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur.