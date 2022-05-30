Teşkilat'ın sezon finalinde 3 ayrılık birden!
Teşkilat dizisi dün akşam yayınlanan 48. bölümüyle sezon finali yaptı. İzleyiciyi ekrana kilitleyen son bölümde üç oyuncu diziye veda etti.
TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat, dün akşam 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın sezon finalinde beklenmedik ayrılıklar yaşandı.
EZGİ ŞENLER VEDA MESAJI YAYINLADI
Teşkilat dizisinde MİT ajanı Pınar rolünü canlandıran Ezgi Şenler veda etti. Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan genç oyuncu, "Yanımda olan, her pazar bizimle ekran başında olan herkese canım teşkilat ekibine ve Ankara'da kurduğumuz aileme çok teşekkür ederim. Emeklerimize sağlık Hatam olduysa af ola… Hoşça kal Pınar" ifadelerini kullandı.
İKİ İSİM DAHA VEDA ETTİ
Teşkilat'ta Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakteri de öldü. Teşkilat'ın sevilen isimlerinden Tövbekar da bir ihanete kurban gitti ve öldürüldü. Ünlü oyuncu Hakan Boyav da sezon finalinde diziye veda etti.
SERDAR PATLAMANIN ORTASINDA KALDI
Dizinin finalinde ise Serdar büyük bir patlamanın ortasında kaldı. Teşkilat'ın başrol oyuncusu Serdar'ı oynayan Çağlar Ertuğrul'un diziye veda edip etmediği ise yeni sezonda belli olacak.