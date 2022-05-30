Teşkilat'ın sezon finalinde 3 ayrılık birden!

EZGİ ŞENLER VEDA MESAJI YAYINLADI

Teşkilat dizisinde MİT ajanı Pınar rolünü canlandıran Ezgi Şenler veda etti. Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan genç oyuncu, "Yanımda olan, her pazar bizimle ekran başında olan herkese canım teşkilat ekibine ve Ankara'da kurduğumuz aileme çok teşekkür ederim. Emeklerimize sağlık Hatam olduysa af ola… Hoşça kal Pınar" ifadelerini kullandı.