Teşkilat'tan ayrılan Tuvana Türkay diziden ayrıldığında çıktığı yaz tatilinden dönmek bilmedi
Ekranların güzel oyuncularından Tuvana Türkay, Teşkilat dizisine veda ettikten sonra çıktığı yaz tatilinden artık Eylül ayının yarısı gelse de dönemedi... Tuvana Türkay tatil paylaşımlarıyla gündem oldu.
Bugüne kadar Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül, Yasak Elma, Kağıt Ev, Çember ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi başarılı yapımlarla hayranlarıyla buluşan son olarak da Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil olduktan sonra diziden ayrılan güzel oyuncu Tuvana Turkay yaz tatilini bitiremeyen ünlüler arasındaki yerini aldı.
1 / 6
35 yaşındaki güzel oyuncu Tuvana Türkay aylardır sürdürdüğü yaz tatilinden pozlarla hayranlarının büyük beğenisi topladı.
2 / 6
Teşkilat dizisinden ayrılır ayrılmaz soluğu yaz tatilinde alan Tuvana Türkay tatile doymadı.
3 / 6
Son olarak sosyal medyada denize girdiği anları paylaşan ve bikinili haliyle fit görünümünü sergileyen oyuncu hayranlarından beğeni topladı.
4 / 6