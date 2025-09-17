Teşkilat'tan ayrılan Tuvana Türkay diziden ayrıldığında çıktığı yaz tatilinden dönmek bilmedi

Bugüne kadar Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül, Yasak Elma, Kağıt Ev, Çember ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi başarılı yapımlarla hayranlarıyla buluşan son olarak da Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil olduktan sonra diziden ayrılan güzel oyuncu Tuvana Turkay yaz tatilini bitiremeyen ünlüler arasındaki yerini aldı.