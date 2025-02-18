TikTok'un ''en iyi içerik üreticileri ödülleri'' sahiplerini buldu

ÖDÜL KAZANANLAR AÇIKLANDI

Birbirinden farklı kategorilerde ödül kazanan isimler ise şöyle açıklandı:

Yılın İçerik Üreticisi - Eğitim & Teknoloji: Moleküler biyoloji ve genetik alanında içerikler üreten Dilara Sarı, TikTok’u yanlış bilinen bilgileri düzeltmek ve bilimsel farkındalık yaratmak için kullanıyor. Hayvanlar, bakteri büyütme ve mikroskop incelemeleri üzerine içerikler paylaşıyor.

Yılın İçerik Üreticisi – Eğlence: Sinema dünyasındaki magazinsel gelişmelere odaklanan Yağmur Emirze, popüler isimler hakkında içerikler üretiyor. Ayrıca her pazar günü magazin üzerine TikTok LIVE'da canlı yayın yapıyor.

Yılın İçerik Üreticisi – Komedi: Gündelik yaşamı ve popüler kültür referanslarını selfie formatında skeç komedisiyle birleştiren Büşra Pelin Baynazoğlu, jenerasyon farkına dair içerikler paylaşıyor.

Yılın İçerik Üreticisi - Spor & Fitness: Futbol odaklı içerikler üreten Emir Yazıcı röportajlardan halı saha deneyimlerine kadar paylaşımlarda bulunuyor.

Yılın İçerik Üreticisi – Yaşam: Kozmetik, moda ve hediyelik eşyalar üzerine içerikler üreten Özüm Yıldızeli, hem bireysel hem de çift olarak hazırladığı içeriklerinde durum komedisini de işliyor.

Yılın İçerik Üreticisi – Yemek: Restoran ve sokak lezzetlerini keşfeden Buğra Karaman, ekonomik ve lezzetli yemek önerilerinde bulunuyor.

Yılın İçerik Üreticisi: Trendler ve meydan okumalar üzerine içerikler üreten Emre Uzunboy, bireysel ve grup formatında içerikler paylaşıyor.