TikTok'un ''mukbang'' fenomeni Efecan hayatını kaybetti
Sosyal medyada çektiği yemek akımı videolarıyla TikTok'ta fenomen olan 24 yaşındaki Efecan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TikTok’ta 155 bini aşkın takipçisi bulunan ve Güney Kore’de başlayan kamera karşısında yemek akımı (Mukbang) ile videolar çeken ve canlı yayınlar açan Efecan hayatını kaybetti.
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Efecan sosyal medyada yemek yediği videolar paylaşıyor ve canlı yayın açarak kamera karşısında yemek yemesiyle tanınıyordu.
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Geçtiğimiz aylarda fazla kilo kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Efecan hayatını kaybetti.
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Bir süre önce de hastaneye kaldırılan Efecan çektiği videolardan pişman olduğunu ve zayıflayarak sağlığına tekrar kavuşmayı istediğini söylemişti.
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