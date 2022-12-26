TIME 2022'nin en iyi 10 filmini seçti
TIME'ın Pulitzer Ödüllü film eleştirmeni Stephanie Zacharek, 2022 yılının en iyi 10 filmini sıraladı. İşte TIME'a göre 2022'nin en iyi 10 filmi...
TIME dergisi, 2022 yılında gösterime giren en iyi 10 filmi sıraladı. Derginin listesinde ilk sırada Steven Spielberg tarafından yönetilen "The Fabelmans" ilk sırada yer aldı. Listeye ayrıca Charlotte Wells imzalı Aftersun ve James Gray'in yönettiği "Armageddon Time" filmleri de yer aldı. TIME'a göre 2022'nin en iyi 10 filmi şöyle:
1- THE FABELMANS
Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in anılarından ilham alan The Fabelmans, arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor.
Sammy Fabelman, ailesiyle Arizona'da mütevazı bir yaşam sürer. Sinemanın büyüsüne kapılan Fabelman, bu alanda kendisini geliştirmeye çalışırken bir yandan da aile içinde yaşanan sorunların üstesinden gelmeye çalışır.
2- AFTERSUN
Aftersun, boşanmış ebeveynlerin çocuğu olan bir kızın, babasıyla Türkiye’de yaptığı tatili konu ediyor. Sophie, yirmi yıl önce babasıyla çıktığı bir tatilin ortak neşesi ve özel melankolisi üzerine düşünür. Tanıdığı babayı tanımadığı adamla uzlaştırmaya çalışırken Sophie, aradaki boşlukları gerçek ve hayali anılar doldurur.
3- ARMAGEDDON TİME
James Gray'in çocukluk anılarına dayanan film, Ronald Reagan'ın seçimlere hazırlandığı sürecin tarihsel arka planını anlatıyor.