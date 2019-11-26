Time dergisi 2019'un en iyi 10 filmini seçti
Time dergisi, 2019'un en iyi 10 filmini belirledi. The Irishman, Once Upon A Time In Hollywood gibi filmler de listede yer aldı. NTV'nin aktardığına göre, birinci sırada "Pain and Glory" filminin yer aldığı liste şöyle:
10. Hustlers
Lorene Scafaria’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Jennifer Lopez ile birlikte Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler rol alıyor. Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor.
9. A Beautiful Day in the Neighborhood
Tom Hanks’in başrolleri Matthew Rhys ile paylaştığı biyografi filmi, Fred Rogers ve ödüllü gazeteci Tom Junod arasındaki arkadaşlığa odaklanıyor. Gerçek olaylara dayanan filmde alaycı gazeteci Junod, gönülsüzce Bay Rogers hakkında bir yazı yazmayı kabul eder ve ikili birbirini tanıdıkça gazetecinin hayata olan bakış açısı değişir.
8. Dolemite Is My Name
Film, 1970’lerde kaydettiği Dolemite komedi albümleri ve 1975 yapımı Dolemite filmi ile tanınan komedyen ve oyuncu Rudy Ray Moore’un hayatına odaklanıyor. Muhabbet tellalı ve kenar mahalle kahramanı bir karaktere hayat veren oyuncu, 2008 yılında hayatını kaybetti.
7. Knives Out
Daniel Craig ve Chris Evans'ın başrolleri paylaştığı polisiye filmde, suç romanı yazarı Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmayı hedefler.