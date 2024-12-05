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  4. Time dergisi, 2024 yılının en iyi 10 filmini açıkladı

Time dergisi, 2024 yılının en iyi 10 filmini açıkladı

Time dergisi, 2024 yılında izleyiciyle buluşan en iyi 10 filmi açıkladı. Listenin ilk sırasında Nicole Kidman'ın başrol oynadığı film yer aldı.

Time dergisi, 2024 yılının en iyi 10 filmini açıkladı - Resim: 1

10. Dogman

Usta yönetmen Luc Besson'un yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu şöyle: Hayatın yaralarını saran bir çocuk, kurtuluşunu köpeklerinin sevgisinde bulur...

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Time dergisi, 2024 yılının en iyi 10 filmini açıkladı - Resim: 2

9.  Flow

Gints Zilbalodis'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, bir kedi, yuvası büyük bir sel nedeniyle harap olunca çeşitli türlerin yaşadığı bir teknede sığınak bulur ve farklılıklarına rağmen onlarla birlik olmak zorunda kalır.

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Time dergisi, 2024 yılının en iyi 10 filmini açıkladı - Resim: 3

8.  Emilia Pérez

Cannes Film Festivali'nde Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Meksika'da geçen filmde avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olmakta ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmekte yardım etmelidir.

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Time dergisi, 2024 yılının en iyi 10 filmini açıkladı - Resim: 4

7. Green Border

Agnieszka Holland imzalı yapımda, Suriye'den gelen bir aile, Afganistan'dan gelen bir İngilizce öğretmeni ve bir sınır muhafızı, Polonya-Belarus sınırında bir araya geliyor.

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