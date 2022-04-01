Tırnak yeme, panik atak, şizofreni... İşte ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıklar
Oynadığı yapımlarla ve müzikleriyle kendilerine hayran bırakan ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıkları ortaya çıktı.
Kıvanç Tatlıtuğ
Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.
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Sertab Erener
Kolit hastalığı olan Sertap Erener yıllarca Amerika ile Türkiye arasında yoğun bir tedavi süreci gördü. Bu tedaviye yüklü bir miktar harcayan Erener Kolit hastalığını atlattı.
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Marilyn Monroe
Asperger bozukluğu, Kekeme
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Sezen Aksu
Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.
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