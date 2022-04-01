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  4. Tırnak yeme, panik atak, şizofreni... İşte ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıklar

Tırnak yeme, panik atak, şizofreni... İşte ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıklar

Oynadığı yapımlarla ve müzikleriyle kendilerine hayran bırakan ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıkları ortaya çıktı.

Tırnak yeme, panik atak, şizofreni... İşte ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıklar - Resim: 1

Kıvanç Tatlıtuğ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

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Tırnak yeme, panik atak, şizofreni... İşte ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıklar - Resim: 2

Sertab Erener

Kolit hastalığı olan Sertap Erener yıllarca Amerika ile Türkiye arasında yoğun bir tedavi süreci gördü. Bu tedaviye yüklü bir miktar harcayan Erener Kolit hastalığını atlattı.

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Tırnak yeme, panik atak, şizofreni... İşte ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıklar - Resim: 3

Marilyn Monroe

Asperger bozukluğu, Kekeme

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Tırnak yeme, panik atak, şizofreni... İşte ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıklar - Resim: 4

Sezen Aksu

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

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