Tolga Karel'den ekranların Şakir Paşası Fırat Tanış için ağza alınmayacak hakaret
Bundan 9 yıl önce oyunculuk kariyerine ve Türkiye'ye veda ederek ABD'ye yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, Şakir Paşa Ailesi: Mucizler ve Skandallar dizisinin başrol oyuncusu Fırat Tanış'a sosyal medyadan hakaret yağdırdı.
2005-2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde "Oğuz" karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ancak 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel Şakir Paşa Ailesi: Mucizler ve Skandallar dizisinde Şakir Paşa'ya hayat veren Fırat Tanış'ı hedef aldı.
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Fırat Tanış yüzünden bir dizinin sona erdiğini ve onlarca insanın işsiz kaldığını öne süren Tolga Karel'in paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düştü.
İşte Tolga Karel'in o paylaşımları...
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