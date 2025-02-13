Tolga Karel'den ekranların Şakir Paşası Fırat Tanış için ağza alınmayacak hakaret

2005-2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde "Oğuz" karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ancak 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel Şakir Paşa Ailesi: Mucizler ve Skandallar dizisinde Şakir Paşa'ya hayat veren Fırat Tanış'ı hedef aldı.