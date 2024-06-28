Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk 5 yıl sonra evlendi
Oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk dün Çeşme'de dünyaevine girdi.
Tolga Sarıtaş, 5 yıldır aşk yaşadığı Zeynep Mayruk ile dün Alaçatı'da evlendi.
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Çiftin düğün törenine Engin Akyürek, Sarp Akkaya-Sinem Akkaya, Özgür Çevik-Hatice Kartoğlu, Alina Boz-Umut Evirgen, Melis Birkan-Aras Aydın, Hatice Şendil-Burak Sağyaşar, Banu Savcı-Timur Savcı, İnci Gündoğdu-Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş gibi ünlü isimler katıldı.
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Tolga Sarıtaş'ın nikâh şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz yaparken Zeynep Mayruk'un da Selin Sarper, Begüm Ertuğrul ve Berçin Mayruk üstlendi.
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Tolga Sarıtaş düğünde siyah-beyaz bir damatlık tercih ederken Zeynep Mayruk da dantel straplez model bir gelinlik tercih etti.
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