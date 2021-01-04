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  3. 04 Ocak 2021 14:15

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin ismi belli oldu

2017'de Los Angeles'ta dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin ismi belli oldu

2017'de Los Angeles'ta dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin ismi belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez bebek bekledikleri haberini veren çift, doğacak çocuklarına verecekleri ismi açıkladı.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin ismi belli oldu

Çift, dört ay sonra doğacak kızlarına Alina ismini vereceklerini söyledi. Alina; parlak, güzel ve asil anlamlarına geliyor.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin ismi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Almeda, korktuğu şeyleri açıklamıştı.

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