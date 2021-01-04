Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin ismi belli oldu
2017'de Los Angeles'ta dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı.
2017'de Los Angeles'ta dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez bebek bekledikleri haberini veren çift, doğacak çocuklarına verecekleri ismi açıkladı.
Çift, dört ay sonra doğacak kızlarına Alina ismini vereceklerini söyledi. Alina; parlak, güzel ve asil anlamlarına geliyor.