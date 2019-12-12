Tolgahan Sayışman'dan Almeda Abazi'ye romantik kutlama
2017 yılında dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tanışmalarının beşinci yılını kutladı. Eşi Almeda Abazi ile romantik pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Sayışman'ın "Seni çok seviyorum ruhum" notuyla yaptığı p
Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs'ta dünyaya gelmişti.
Sık sık oğullarıyla yer aldıkları mutluluk pozlarını yayınlayan çift, tanışmalarının 5. yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM RUHUM" Tolgahan Sayışman, eşi ile bu pozunu, "5... Seni çok seviyorum ruhum" notuyla yayınladı. Abazi ise eşinin paylaşımına kalp emojileri ile yanıt verdi.