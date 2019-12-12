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  3. 12 Aralık 2019 11:55

Tolgahan Sayışman'dan Almeda Abazi'ye romantik kutlama

2017 yılında dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tanışmalarının beşinci yılını kutladı. Eşi Almeda Abazi ile romantik pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Sayışman'ın "Seni çok seviyorum ruhum" notuyla yaptığı p

Tolgahan Sayışman'dan Almeda Abazi'ye romantik kutlama

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs'ta dünyaya gelmişti.

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Tolgahan Sayışman'dan Almeda Abazi'ye romantik kutlama

Sık sık oğullarıyla yer aldıkları mutluluk pozlarını yayınlayan çift, tanışmalarının 5. yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Tolgahan Sayışman'dan Almeda Abazi'ye romantik kutlama

"SENİ ÇOK SEVİYORUM RUHUM" Tolgahan Sayışman, eşi ile bu pozunu, "5... Seni çok seviyorum ruhum" notuyla yayınladı. Abazi ise eşinin paylaşımına kalp emojileri ile yanıt verdi.

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Tolgahan Sayışman'dan Almeda Abazi'ye romantik kutlama

Çiftten geçtiğimiz günlerde endişelendiren haber gelmişti.

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