Mehmet Ali Erbil’e duygulandıran kutlama
Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, dün 64 yaşına bastı.
Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, dün 64 yaşına bastı.
Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz 2019'un Aralık ayında doğum yapmıştı. 11 yıl önce evlenen Sezin Erbil ile Evren Yazgan çifti kızlarına Elisa adını vermişlerdi.
Pandemi nedeniyle torunuyla hasret gideremeyen Mehmet Ali Erbil, doğum gününüde de soluğu torununun yanında aldı.