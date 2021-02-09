Mehmet Ali Erbil’e duygulandıran kutlama

DUYGULANDIRAN KUTLAMA

Mehmet Ali Erbil, doğum gününde kızı Sezin Erbil'i ve torununu ziyaret etti. Arabadan inmeden torunuyla hasret gideren ünlü şovmenin o anlarını kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından "Elisa bugün dedesinin doğum gününü kutlarken" notuyla yayınladı.