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  3. 09 Şubat 2021 15:11

Mehmet Ali Erbil’e duygulandıran kutlama

Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, dün 64 yaşına bastı.

Mehmet Ali Erbil’e duygulandıran kutlama

Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, dün 64 yaşına bastı.

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Mehmet Ali Erbil’e duygulandıran kutlama

Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz 2019'un Aralık ayında doğum yapmıştı. 11 yıl önce evlenen Sezin Erbil ile Evren Yazgan çifti kızlarına Elisa adını vermişlerdi.

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Mehmet Ali Erbil’e duygulandıran kutlama

Pandemi nedeniyle torunuyla hasret gideremeyen Mehmet Ali Erbil, doğum gününüde de soluğu torununun yanında aldı.

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Mehmet Ali Erbil’e duygulandıran kutlama

DUYGULANDIRAN KUTLAMA
Mehmet Ali Erbil, doğum gününde kızı Sezin Erbil'i ve torununu ziyaret etti. Arabadan inmeden torunuyla hasret gideren ünlü şovmenin o anlarını kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından "Elisa bugün dedesinin doğum gününü kutlarken" notuyla yayınladı.

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