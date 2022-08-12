Tozluyaka dizisinin Hazal'ı yıllar önceki hali ile herkesi şaşkına çevirdi
FOX ekranlarında yayınlanan Tozluyaka dizisinde Hazal karakterini canlandıran Çağla Şimşek'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Şimdilerde FOX ekranlarında yayınlanan Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakterini canlandıran genç oyuncu Çağla Şimşek'in seneler önce herkesin aşina olduğu başka bir dizide daha oynadığı ortaya çıktı.
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Ünlü ismin yıllar önceki halini görenler Şimşek'i tanımakta zorlandı.
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Daha önce Elkızı ve Kardeşlerim gibi dizilerde rol alan Çağla Şimşek, şimdilerde Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakterine hayat veriyor.
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Aslen Samsun'lu bir anne ile Gümüşhane'li babanın çocuğu olan isim, seneler önce çok izlenen bir yapımda daha rol almıştı.
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