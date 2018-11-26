Yasemin Allen tatil pozlarıyla büyüledi
ABD ve İngiltere ortak yapımı 'Strike Back' adlı dizide Rus ajanı canlandıran Yasemin Allen, Malezya'daki çekimlerden bulduğu ilk fırsatta soluğu denizde alıyor.
Rus ajanı rolüyle ABD-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back’ dizisinin rol alan Yasemin Allen tatil için Kenya'ya gitti.
Arkadaşlarıyla tatilde stes atan Allen, renkli karelerini takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara ilgi büyük oldu.
Takipçileri deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun fotoğraflarına ‘Biz burada üşüyelim. Sen oralarda denizin tadını çıkar’ yorumunda bulundu.