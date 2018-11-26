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  3. 26 Kasım 2018 10:44

Yasemin Allen tatil pozlarıyla büyüledi

ABD ve İngiltere ortak yapımı 'Strike Back' adlı dizide Rus ajanı canlandıran Yasemin Allen, Malezya'daki çekimlerden bulduğu ilk fırsatta soluğu denizde alıyor.

Yasemin Allen tatil pozlarıyla büyüledi

Rus ajanı rolüyle ABD-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back’ dizisinin rol alan Yasemin Allen tatil için Kenya'ya gitti.

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Yasemin Allen tatil pozlarıyla büyüledi

Arkadaşlarıyla tatilde stes atan Allen, renkli karelerini takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara ilgi büyük oldu.

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Yasemin Allen tatil pozlarıyla büyüledi

Takipçileri deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun fotoğraflarına ‘Biz burada üşüyelim. Sen oralarda denizin tadını çıkar’ yorumunda bulundu.

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Yasemin Allen tatil pozlarıyla büyüledi

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