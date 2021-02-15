Kalk Gidelim dizisi neden final yaptı? İşte perde arkası
Yeni sezona bomba gibi dizi projeleriyle başlayan TRT 1’de yaprak dökümü başladı. 4 sezondur izleyiciyle buluşan Kalk Gidelim dizisi de final kararı aldı.
Yayınlandığı her proje ile adından söz ettirmeyi başaran TRT 1 iddialı dizisi için final kararı aldı.
Düşük gelen reytingler ekranlarda yaprak dökümü yaşatırken bir final kararı da TRT 1’den geldi.
TRT 1 ekranlarında dört sezondur izleyiciyle buluşan sevilen dizi Kalk Gidelim ekranlara veda etti.