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  3. 15 Şubat 2021 17:33

Kalk Gidelim dizisi neden final yaptı? İşte perde arkası

Yeni sezona bomba gibi dizi projeleriyle başlayan TRT 1’de yaprak dökümü başladı. 4 sezondur izleyiciyle buluşan Kalk Gidelim dizisi de final kararı aldı.

Kalk Gidelim dizisi neden final yaptı? İşte perde arkası

Yayınlandığı her proje ile adından söz ettirmeyi başaran TRT 1 iddialı dizisi için final kararı aldı.

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Kalk Gidelim dizisi neden final yaptı? İşte perde arkası

Düşük gelen reytingler ekranlarda yaprak dökümü yaşatırken bir final kararı da TRT 1’den geldi.

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Kalk Gidelim dizisi neden final yaptı? İşte perde arkası

TRT 1 ekranlarında dört sezondur izleyiciyle buluşan sevilen dizi Kalk Gidelim ekranlara veda etti.

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Kalk Gidelim dizisi neden final yaptı? İşte perde arkası

Peki ama 4 sezondur izleyici karşısına çıkan Kalk Gidelim dizisi neden final yaptı?

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