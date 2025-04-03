TRT bir oyuncunun daha üstünü çizdi: Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı
TRT, boykot çağrısına destek verdiği için Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardığı Aybüke Pusat'a destek olan oyuncuları dizilerden çıkarmaya devam ediyor.
TRT, boykot çağrısı yapan ünlüleri bünyesindeki dizilerden çıkarmaya devam ediyor. İlk olarak boykot çağrısına destek veren Aybüket Pusat ''Teşkilat'' dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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Pusat'a destek olan sevgilisi Furkan Andıç da TRT'nin dijital platformu Tabii'de başrol oynayacağı Muhabir dizisinden çıkarıldı.
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Pusat'a deskte olan isimlerden biri olan Boran Kuzum da Tabii platformu için çekilecek ''Bir Ruh Macerası'' dizinin kadrosunan çıkarıldı.
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Son olarak Furkan Andıç‘ın “Muhabir” dizisindeki rol arkadaşı Başak Gümülcinelioğlu da Aybüke Pusat'a destek olunca o da kadro dışı kaldı.
Aybüke Pusat‘a fotoğrafını paylaşarak destek olan Gümülcinelioğlu, Oyuncular Sendikası’nın paylaşımını sayfasında paylaştığı için işinden oldu.
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