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TRT bir oyuncunun daha üstünü çizdi: Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı

TRT, boykot çağrısına destek verdiği için Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardığı Aybüke Pusat'a destek olan oyuncuları dizilerden çıkarmaya devam ediyor.

TRT bir oyuncunun daha üstünü çizdi: Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı - Resim: 1

TRT, boykot çağrısı yapan ünlüleri bünyesindeki dizilerden çıkarmaya devam ediyor. İlk olarak boykot çağrısına destek veren Aybüket Pusat ''Teşkilat'' dizisinin kadrosundan çıkarıldı. 

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TRT bir oyuncunun daha üstünü çizdi: Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı - Resim: 2

Pusat'a destek olan sevgilisi Furkan Andıç da TRT'nin dijital platformu Tabii'de başrol oynayacağı Muhabir dizisinden çıkarıldı. 

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TRT bir oyuncunun daha üstünü çizdi: Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı - Resim: 3

Pusat'a deskte olan isimlerden biri olan Boran Kuzum da Tabii platformu için çekilecek ''Bir Ruh Macerası'' dizinin kadrosunan çıkarıldı. 

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TRT bir oyuncunun daha üstünü çizdi: Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı - Resim: 4

Son olarak Furkan Andıç‘ın “Muhabir” dizisindeki rol arkadaşı Başak Gümülcinelioğlu da Aybüke Pusat'a destek olunca o da kadro dışı kaldı.

Aybüke Pusat‘a fotoğrafını paylaşarak destek olan Gümülcinelioğlu, Oyuncular Sendikası’nın paylaşımını sayfasında paylaştığı için işinden oldu. 

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