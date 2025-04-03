TRT bir oyuncunun daha üstünü çizdi: Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı

Son olarak Furkan Andıç‘ın “Muhabir” dizisindeki rol arkadaşı Başak Gümülcinelioğlu da Aybüke Pusat'a destek olunca o da kadro dışı kaldı.

Aybüke Pusat‘a fotoğrafını paylaşarak destek olan Gümülcinelioğlu, Oyuncular Sendikası’nın paylaşımını sayfasında paylaştığı için işinden oldu.