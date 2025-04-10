TRT'de Aybüke Pusat'a destek verdiği için kovulan Boran Kuzum'un yerine gelen isim belli oldu
TRT'nin Tabii platformu için çekilen Bir Ruh Macerası adlı dizinin kadrosundan meslektaşı Aybüke Pusat'a destek verdiği için çıkarılan Boran Kuzum'un yerine Alper Saldıran kadroya dahil edildi.
TRT’nin dijital platformu Tabii için çekilecek “Bir Ruh Macerası” adlı dizinin başrolünde yer alan Boran Kuzum,TRT’nin Teşkilat dizisi kadrosundan boykot çağrısı yaptığı için çıkarılan Aybüke Pusat'a "Canım güzel insan" yazarak destek vermesinin ardından projenin kadrosundan çıkarılmıştı.
TRT Tabii’deki dizinin kadrosundan çıkarılan Boran Kuzum, destekçilerine teşekkür ederek, “Desteğiniz için, yalnız hissettirmediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler” mesajını paylaştı.
TRT’nin dijital platformu Tabii için çekilecek “Bir Ruh Macerası” adlı dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum’un yerine rol alacak yeni oyuncu bulundu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Boran Kuzum’un yerine Alper Saldıran’ın oldu. Saldıran’ın çekimleri de başladı.