TRT'de Teşkilat düğümü çözüldü; diziye 3 isim birden veda ediyor!
Kurban Bayramı tatilinin ardından "Teşkilat bu akşam var mı?" sorusunun cevabı belli oldu. TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de 183. yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Rabia Soytürk, Erkan Bektaş ve Serhat Tulumluer'in ekibe veda etmeye hazırlandığı aksiyon dolu yeni bölüme Altay'ın Davut'u durdurma planı ve 'Yok Oluş' projesine dair yeni gelişmeler damgasını vuracak.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok dizinin ekran macerasına ara vermesi, TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın takipçilerinde de "Dizi bu akşam yayınlanacak mı?" sorusunu gündeme getirmişti.
Haber3.com olarak izleyicilerin merakını hemen giderelim: Teşkilat dizisi 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de 183. yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. Sezon finaline doğru adım adım yaklaşan yapımda, bu akşam heyecan dozu zirveye çıkarken aynı zamanda ayrılık rüzgarları da esecek.
Yeni bölümde aksiyon sahneleri kadar oyuncu kadrosundaki gelişmeler de dikkat çekecek.
Sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; dizinin önemli karakterlerine hayat veren Rabia Soytürk, Erkan Bektaş ve Serhat Tulumluer, sezon finali yaklaşırken projeye veda edecek isimler arasında yer alıyor.