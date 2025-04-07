TRT'nin Aybüke Pusat kararı sonrası Teşkilat'ın reyting sonuçları açıklandı
Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosunun çıkarılmasının ardından yayınlanan ilk bölümün reyting sonuçları belli oldu.
Aybüke Pusat, 2 Nisan'daki ekonomik boykotuna destek verdiği için Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.
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6 Nisan Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın yeni bölümünün izlenip izlenmeyeceği merak ediliyordu.
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Deha ve Şakir Paşa Ailesi Pazar akşamı yayınlanmazken gözler Teşkilat'a çevrildi. Teşkilat tüm kategorilerde birinci oldu. İlk sıraya yerleşen dizinin reytingleri 10'a yaklaştı.
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Dizi, AB ve ABC gruplarında 28. bölümden bu yana en yüksek reyting oranlarına ulaştı.
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