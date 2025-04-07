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  4. TRT'nin Aybüke Pusat kararı sonrası Teşkilat'ın reyting sonuçları açıklandı

TRT'nin Aybüke Pusat kararı sonrası Teşkilat'ın reyting sonuçları açıklandı

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosunun çıkarılmasının ardından yayınlanan ilk bölümün reyting sonuçları belli oldu.

TRT'nin Aybüke Pusat kararı sonrası Teşkilat'ın reyting sonuçları açıklandı - Resim: 1

Aybüke Pusat, 2 Nisan'daki ekonomik boykotuna destek verdiği için Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. 

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TRT'nin Aybüke Pusat kararı sonrası Teşkilat'ın reyting sonuçları açıklandı - Resim: 2

6 Nisan Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın yeni bölümünün izlenip izlenmeyeceği merak ediliyordu.

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TRT'nin Aybüke Pusat kararı sonrası Teşkilat'ın reyting sonuçları açıklandı - Resim: 3

Deha ve Şakir Paşa Ailesi Pazar akşamı yayınlanmazken gözler Teşkilat'a çevrildi. Teşkilat tüm kategorilerde birinci oldu. İlk sıraya yerleşen dizinin reytingleri 10'a yaklaştı. 

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TRT'nin Aybüke Pusat kararı sonrası Teşkilat'ın reyting sonuçları açıklandı - Resim: 4

Dizi, AB ve ABC gruplarında 28. bölümden bu yana en yüksek reyting oranlarına ulaştı.

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