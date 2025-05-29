TRT'nin iddialı dizisi ikinci şansını da kaybetti ve final tarihi kesinleşti
TRT 1 ekranlarında Cuma günleri yayımlanan ve kısa bir süre önce "final kararı" verilmesine rağmen bir şans daha verilen Bir Zamanlar İstanbul'da hesaplar tutmadı ve dizinin fişi çekildi.
Yayın döneminin son günlerinde kanalların yayında olan diziler için kararları açıklanmaya devam ediyor.
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Etkileyici hikayesiyle sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer almayı hedefleyen Bir Zamanlar İstanbul ekranlara veda ediyor.
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TRT 1 ekralarında Cihangir Ceyhan ile Alina Boz’un başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul dizisi için de kısa bir süre önce final kararı verilmişti.
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Ancak TRT yönetimi diziye bir şans daha vermek istese de dizi reytinglerde bir kez daha sınıfta kalınca dizinin fişi çekildi.
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