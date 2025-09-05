  1. Anasayfa
TRT'nin yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda daha başlamadan kriz çıktı

TRT ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak olan Cennetin Çocukları'nda daha başlamadan kriz çıktı ve çekimler iptal edildi.

Kaynak: birsenaltuntas.com
TRT'nin yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda daha başlamadan kriz çıktı

TRT1’in başrolünde İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya'nın yer aldığı yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda başlamadan kriz çıktı. 

TRT'nin yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda daha başlamadan kriz çıktı

TRT1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları için hazırlanan afiş oyuncuların tepkisini çekti.

TRT'nin yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda daha başlamadan kriz çıktı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ana castta yer alan oyuncuların bazılarının afişte yer almaması, bazılarının da yerini beğenmemesi üzerinden afiş çöpe atıldı. 

TRT'nin yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda daha başlamadan kriz çıktı

Dizinin afiş çekimleri iptal edildi. 

