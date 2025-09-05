TRT'nin yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda daha başlamadan kriz çıktı
TRT ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak olan Cennetin Çocukları'nda daha başlamadan kriz çıktı ve çekimler iptal edildi.
Kaynak: birsenaltuntas.com
TRT1’in başrolünde İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya'nın yer aldığı yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda başlamadan kriz çıktı.
1 / 11
TRT1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları için hazırlanan afiş oyuncuların tepkisini çekti.
2 / 11
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ana castta yer alan oyuncuların bazılarının afişte yer almaması, bazılarının da yerini beğenmemesi üzerinden afiş çöpe atıldı.
3 / 11
Dizinin afiş çekimleri iptal edildi.
4 / 11