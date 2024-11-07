Trump geldi, onlar gitti: İşte ABD'yi terk eden ünlüler
ABD'de Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından bazı ünlülerin ABD'den taşınma kararı aldığı ortaya çıktı. İşte o isimler...
ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.
Trump'ın seçim zaferi, bazı ünlü isimlerin Amerika'dan taşınma kararı almasında etkili oldu.
Daily Mail'in haberine göre, 2023 yılının gişe rekortmeni filmi "Barbie"de rol alan America Ferrera, çocukları için İngiltere'ye taşınma kararı aldı.
Ugly Betty dizisiyle tanınan 40 yaşındaki oyuncu, eşi Ryan Piers Williams ve 6 yaşındaki oğulları Sebastian ve 4 yaşındaki kızı Lucia ile birlikte ABD'yi terk etmeyi planlıyor.
Trump'ın yeniden seçilmesinden "rahatsız" olduğunu belirten yıldız, İngiltere'ye taşınma kararı alan ünlü isimler arasına katılacak.
Daily Mail'e konuşan kaynaklar, "America, Donald Trump'ın tekrar Başkan olmasından rahatsız. Kamala kaybettiği için perişan oldu. Yaşadığı ülkenin bundan daha iyi olduğunu düşünüyordu" dedi.
Oyuncunun Hollywood'u tamamen terk etmediği, yalnızca daha iyi bir yaşam istediği belirtildi.
HANGİ İSİMLER TAŞINMA KARARI ALDI?
Son aylarda çok sayıda yıldız, siyasi ortam, kürtaj hakları ve silahlı şiddet olayları nedeniyle İngiltere'ye taşındı. İşte o isimler...
56 yaşındaki Deadpool ve Wolverine yıldızı Hugh Jackman ise yakın zamanda yeni filmi "Three Bags Full: A Sheep Detective Movie"yi çekmek için Londra'ya gitti. Ancak iddialara göre Hollywood efsanesi, Londra'da yaşamaya devam edebilir.
Oyuncuya yakın bir kaynak "Orada yaşayan annesine ve kız kardeşine daha yakın olmak istiyor ve muhtemelen tekrar aşkı bulmak istiyor" dedi.