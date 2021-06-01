Tuba Büsüküstün'ün giydiği ''plaj, deniz, kumsal'' kombinini gören inanamadı
Dizi çekimleri sonrası İstanbul’a dönen Tuba Büyüküstün, kısa bir aranın ardından yeniden Bodrum’un yolunu tuttu. Oyuncu, giyim stiliyle dikkat çekti.
Sefirin Kızı çekimlerini tamamladıktan sonra kısa süreliğine İstanbul'a dönen Tuba Büyüküstün, soluğu yine Bodrum'da aldı.
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Yalıçiftlik'te bulunan bir otelde tek başına görüntülenen Tuba Büyüküstün, plaj tarzı ile dikkat çekti.
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Ayağında bot ve sırtında ceketiyle sahila gelen Büyüküstün'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Botlarını ve çoraplarını çıkararak, gölgede uzanan Tuba Büyüküstün yeni projesi için senaryo okudu.
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