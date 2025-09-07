Tuba Büyüküstün ile Şükrü Özyıldız aşk mı yaşıyor ?
Netflix'te 3'üncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Zeytin Ağacı dizisinde buluşan Tuba Büyüküstün ve Şükrü Özyıldız'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Son olarak güzel sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşayan ve kısa bir süre önce bu ilişkisini noktalayan Şükrü Özyıldız ayrılık haberiyle herkesi şaşırtmıştı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiaları sonrasında sessizliğini ilk bozan isim güzel oyuncu Tuba Büyüküstün oldu.
