Tuba Büyüküstün köy evine sığındı !

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'i birlikte görüntüleyen Kelebek muhabiri İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesi gasp edilmiş, ardından Evirgen ve olaya karışan iki kişi tutuklanmıştı. Basının odağı haline gelen Büyüküstün, tatilde objektiflerden kaçmak için farklı bir yol izledi.