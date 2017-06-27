Tuba Büyüküstün köy evine sığındı !
Oyuncu Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen'in tutuklanmasının ardından ailesiyle birlikte Muğla'nın Ula ilçesindeki bir köyde bulunan çiftlik evine geçti.
İstanbul Emirgan'daki La Boom ve Gizli Kalsın adlı mekanların genç işletmecisi Umut Evirgen'le aşk yaşadığı ortaya çıkan ve Evirgen'in tutuklanmasıyla sıkıntılı günler yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün, paparazzi korkusundan tatil rotasını değiştirdi.
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'i birlikte görüntüleyen Kelebek muhabiri İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesi gasp edilmiş, ardından Evirgen ve olaya karışan iki kişi tutuklanmıştı. Basının odağı haline gelen Büyüküstün, tatilde objektiflerden kaçmak için farklı bir yol izledi.
Ailesinin Bodrum-Gölköy'deki yazlık evine giden oyuncu, muhabirleri atlatmak için adres değiştirdi.