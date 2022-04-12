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Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran paylaşım: Eski aşkı Umut Evirgen'e...

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu.

Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran paylaşım: Eski aşkı Umut Evirgen'e... - Resim: 1

Eski aşkına yazdıklarını sosyal medyadan paylaşan Büyüküstün kafaları karıştırdı. Büyüküstün Onur Saylak'tan ayrıldıktan sonra 2019 yılında Umut Evirgen ile birlikte olmaya başlamıştı. Tuba Büyüküstün Eski Aşkı Umut Evirgen'e Yazdıklarını Paylaştı!

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Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran paylaşım: Eski aşkı Umut Evirgen'e... - Resim: 2

Tuba Büyüküstün'ün eski aşkı Umut Evirgen hakkında yazdığı satırlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran paylaşım: Eski aşkı Umut Evirgen'e... - Resim: 3

Saylak ile birlikteliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikizleri bulunan Büyüküstün, ardından Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran paylaşım: Eski aşkı Umut Evirgen'e... - Resim: 4

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Büyüküstün'ün Umut Evirgen ile yaşadığı dönemden satırlar şu şekilde:

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