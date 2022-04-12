Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran paylaşım: Eski aşkı Umut Evirgen'e...
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu.
Eski aşkına yazdıklarını sosyal medyadan paylaşan Büyüküstün kafaları karıştırdı. Büyüküstün Onur Saylak'tan ayrıldıktan sonra 2019 yılında Umut Evirgen ile birlikte olmaya başlamıştı. Tuba Büyüküstün Eski Aşkı Umut Evirgen'e Yazdıklarını Paylaştı!
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Tuba Büyüküstün'ün eski aşkı Umut Evirgen hakkında yazdığı satırlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
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Saylak ile birlikteliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikizleri bulunan Büyüküstün, ardından Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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39 yaşındaki Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Büyüküstün'ün Umut Evirgen ile yaşadığı dönemden satırlar şu şekilde:
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