Tuba Ünsal ile Caner Karalıoğlu ayrıldı mı?

2. Sayfa programının haberine göre, Ünsal'ın bir süredir aşk yaşadığı evli iş adamı Caner Karalıoğlu ile ilgili sorular üzerine verdiği, "Söyleyecek, konuşacak bir durum yok canım benim. Hiç bir şeye vakit yok." sözleri ayrılık sinyali olarak yorumlandı.