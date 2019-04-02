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  3. 02 Nisan 2019 12:11

Tuba Ünsal ile Caner Karalıoğlu ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir süredir evli iş adamı Caner Karalıoğlu ile aşk yaşıyordu. Ünsal ilişkisi ile ilgili sorular üzerine verdiği, "Söyleyecek, konuşacak bir durum yok canım benim" sözleriyle kafa karıştırdı.

Tuba Ünsal ile Caner Karalıoğlu ayrıldı mı?

Geçtiğimiz ay, Boğaziçi Üniversitesi'nde dünya kadınlar günü çerçevesinde düzenlenen 'Sınırlarını aşan kadınlar' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Tuba Ünsal 'Evlilik kurumu bugünkü durumu itibarı ile ölmeye mahkum gibi gözüküyor' sözleriyle çok konuşulmuştu.

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Tuba Ünsal ile Caner Karalıoğlu ayrıldı mı?

2. Sayfa programının haberine göre, Ünsal'ın bir süredir aşk yaşadığı evli iş adamı Caner Karalıoğlu ile ilgili sorular üzerine verdiği, "Söyleyecek, konuşacak bir durum yok canım benim. Hiç bir şeye vakit yok." sözleri ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

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Tuba Ünsal ile Caner Karalıoğlu ayrıldı mı?

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Tuba Ünsal ile Caner Karalıoğlu ayrıldı mı?

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