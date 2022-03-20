Tuba Ünsal: ''Namaza başladım''

Oyuncu ve manken Tuba Ünsal Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu “Hayatta sizin için de her şey hep çok yolunda gitmemiştir herhalde, arada takıldığınız anlar da olmuştur öyle değil mi? Böyle anlarda nelerden güç aldınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: