Tuba Ünsal'a sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eski eşinden yanıt

İspanyol model Elisabeth Mas ile halen kağıt üzerinde evliliği devam eden ve bu evlilikten bir de çocuk sahibi olan Karaloğlu ile gözler önünde bir ilişki yaşayan Ünsal, geçtiğimiz akşamlarda muhabirler tarafından Karaloğlu ile birlikte görüntülenmiş ve kendisine ilişkisiyle ilgili olarak yöneltilen sorulara; "Caner'in karısının da sevgilisi var, bu durumu sadece siz abartıyorsunuz" şeklinde bir yorumda bulunmuştu.