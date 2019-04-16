Tuba Ünsal'a sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eski eşinden yanıt
Oyuncu ve eski model Tuba Ünsal, geride bıraktığımız gün bir mekan çıkışında sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşi hakkında yorumda bulunmuş ve 'Caner'in karısının da sevgilisi var' demişti. Elisabeth Mas Ünsal'ın hakkında söylenenlere
İspanyol model Elisabeth Mas ile halen kağıt üzerinde evliliği devam eden ve bu evlilikten bir de çocuk sahibi olan Karaloğlu ile gözler önünde bir ilişki yaşayan Ünsal, geçtiğimiz akşamlarda muhabirler tarafından Karaloğlu ile birlikte görüntülenmiş ve kendisine ilişkisiyle ilgili olarak yöneltilen sorulara; "Caner'in karısının da sevgilisi var, bu durumu sadece siz abartıyorsunuz" şeklinde bir yorumda bulunmuştu.
KARALOĞLU'NUN EŞİNDEN TUBA ÜNSAL YORUMU Her ne kadar Ünsal'ın yaptığı açıklama magazin sayfalarında tek taraflı bir yorum olarak kalsa da İspanyol model Elisabeth, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine yönelttiği Tuba Ünsal sorusuna cevap vererek ilginç bir polemiğin fitilini ateşlemiş oldu.