Tuba Ünsal'dan şoke eden nafaka açıklaması

"ERKEKTEN PARA ALMAM" Ünsal, şimdi de Hello Dergisi'ne verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üç evlilik geçiren Ünsal, "Boşanırken ne kendim ne de çocuklarım için hiç nafaka almadım. İki eşimden de tek talebim şuydu: 'Sorumluluk sahibi baba olun, yeter'. Doğru yaptım demiyorum. Sanırım fazla gururlu bir hareketti.