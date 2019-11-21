Tuba Ünsal'dan şoke eden nafaka açıklaması
Daha önce yaptığı nafaka açıklamasıyla çok konuşulan Tuba Ünsal, şimdi de verdiği röportajdaki açıklamalarıyla adından söz ettirdi. "Ben erkekten para almaya utanırım" sözleriyle ortalığı karıştıran Ünsal'ın söyledikleri sevg
Tuba Ünsal, daha önce yaptığı "Bir yıl evli kalmış kadın ömür boyu nafaka almamalı" açıklamalarıyla ortalığı karıştırmıştı.
"ERKEKTEN PARA ALMAM" Ünsal, şimdi de Hello Dergisi'ne verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üç evlilik geçiren Ünsal, "Boşanırken ne kendim ne de çocuklarım için hiç nafaka almadım. İki eşimden de tek talebim şuydu: 'Sorumluluk sahibi baba olun, yeter'. Doğru yaptım demiyorum. Sanırım fazla gururlu bir hareketti.
Ben erkekten para almaya utanırım. Çocukken de babamdan para isteyemezdim. Ya da karşılığında masaj yapar, evi temizlerdim. Para kazanmaya 14 yaşımda başladım. 17'sinde babam iflas etti. Evi ben geçindirdim. Bir yıl evli kaldıktan sonra boşanan adamın ömür boyu kadına nafaka ödemesini asla doğru bulmuyorum." açıklamalarında bulundu.